هل أصيب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكد مسؤولون في البيت الأبيض وجود إصابة مؤكدة بكورونا لشخص حضر مؤتمرا سياسيا شارك فيه الرئيس #ترامب.

Advertisements ولم يشر المسئولون الأمريكيون إلى اسم المصاب بالفيروس الذي انتشر أخيرا في الولايات المتحدة. وسجلت عدد من الولايات مئات الحالات لأشخاص قدموا من بلدان ينتشر فيها الفيروس

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