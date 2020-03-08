الرئيس الأمريكي يخذل نظيره البرازيلي بشأن واردات الصلب والألومنيوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقة بلاده بالبرازيل في ظل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ولكنه امتنع عن تحديد ما إذا كان سيفرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل.



وسُئل ترامب قبل مأدبة عشاء بين الزعيمين أمس السبت، في منتجع مار الاجو في فلوريدا، عما إذا كان سيواصل وقف فرض رسوم جديدة على واردات الصلب والألومنيوم البرازيلية، وقال إن الولايات المتحدة ساعدت البرازيل، ولكنه أوضح أنه لن يقدم أي وعود فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

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ويدور خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في نصف الكرة الغربي بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية على المعادن. ولكن بولسونارو قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن ترامب أبلغه بأنه لن يتم فرض رسوم جديدة على واردات الصلب والألومنيوم البرازيلية.

وقال ترامب عن بولسونارو أثناء وقوفهما لفترة وجيزة أمام الصحفيين: "البرازيل تحبه وأمريكا تحبه.. الصداقة ربما تكون الآن أقوى من أي وقت مضى".

وكان أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية قد تم منحه إعفاء من رسوم جمركية على الصلب بنسبة 25% ورسوم جمركية على الألومنيوم بنسبة 10%، فرضها البيت الأبيض في عام 2018، معللا ذلك بمخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وكان ترامب قد قال، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنه يعتزم استعادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين، متهما الدولتين بخفض قيمة عملتيهما.