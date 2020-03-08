شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. ربع السكان يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، 08/آذار/2020 إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف وإلغاء المهرجانات في عمومالبلاد. Advertisements كما أعلنت إيطاليا أن ربع سكان البلاد باتوا يخضعون للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا. وقالت وسائل إعلام رسمية إن إيطاليا تتأهب لفرض إغلاق فعلي على لومباردي أغنى وأكثر المناطق سكانا والتي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية للبلاد في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء تفشي كورونا

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