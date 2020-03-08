- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 117 من مرتزقة أردوغان في ليبيا ووصول 150 إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، عن ارتفاع عدد قتلى المرتزقة خلال العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117 شخصا، بالإضافة إلى فرار نحو 150 آخرين إلى أوروبا.
وأضاف المرصد السوري أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن بلغ نحو 4750 مسلحا، في حين أن عدد المسلحين الذي وصلوا إلى معسكرات التدريب في تركيا بلغ نحو 1900 شخص.
وأوضح المرصد أن المرتزقة الذين سقطوا في ليبيا، قتلوا خلال اشتباكات على محاور "حي صلاح الدين" جنوب طرابلس، و"الرملة" قرب المطار، بالإضافة إلى "مشروع الهضبة" ومناطق أخرى في ليبيا، فيما يتم إسعاف المصابين بـ3 نقاط طبية؛ وهي "مصحة المشتل وقدور وغوط الشعال".
وأشار إلى أن القتلى ينتمون لفصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، وجميعها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 117 من مرتزقة أردوغان في ليبيا ووصول 150 إلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.