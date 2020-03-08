شكرا لقرائتكم فزع النفط وكورونا يهوي بالأسهم الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تهاوت مؤشرات الأسواق الخليجية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد بعد انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، مما دفع بأسعار الخام للانخفاض بشدة بنهاية تداولات أمس، كما ساهمت المخاوف من فيروس كورونا في موجة المبيعات بأسواق المنطقة.

وهبط مؤشر السوق السعودية الرئيسي "تاسي" بنسبة 7.42% في بداية التداولات ليتراجع دون 7000 نقطة، ويصل إلى 6913.77 نقطة، وسط تراجع كافة الأسهم المتداولة، وذلك بعد نحو نصف ساعة من التداولات. وجاء سهم بترورابغ على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 10% ليصل إلى 13.32 ريال.

وتراجع سهم أرامكو بنسبة 2% إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي ليصل إلى 31 ريالا للسهم، وسط تداولات بلغت قيمتها 169.83 مليون ريال.

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وبعد خسائر بلغت 6.74% لمؤشر أبوظبي في المعاملات المبكرة استطاع أن يقلص خسائره بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة من التداولات، ليتراجع بـ 5.42% إلى 4391.22 نقطة. وتراجع مؤشر سوق دبي للأوراق المالية بـ 7.7% ليصل إلى 2271.61 نقطة.

وهبط مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 7.54% ليصل إلى 5914.82 نقطة، وذلك بعد أن أوقفت البورصة التداول في السوق الأول مدة 15 دقيقة عقب التراجع بنسبة 5.03 % في مستهل التعاملات.

ونزل خام برنت، أمس، مسجلا أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاماً الجمعة بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة بفعل التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها.