وفاة رئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.. والبابا تواضروس يشيعه غدًا

أعلن مجمع دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون وبرية شيهيت، وفاة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون الذي توفي فجر اليوم الأحد، عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عاماً بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.

ولد وتسمي باسم عازر قليد بسطاورس في فبراير / عام 1937 وترهب في دير السريان العامر في ديسمبر 1959 ثم رسم قساً في فبراير عام 1963 ثم رقي قمصاً فى يوليو 1967 ورسم أسقفا عاما بيدالبابا شنودة الثالث في يونيو 1973 ،ثم أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى في مايو 1977.

وذكر البابا تواضروس: نطلب له النياح والراحة في فردوس النعيم مع القديسين الأبرار، ونطلب تعزية السماء لمجمع ديرنا العامر ولأبنائه ومحبيه وأسرته، وستقام صلوات الجناز يوم الثلاثاء العاشر من مارس الساعة 12 ظهرا بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

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فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس قبل الأسبوع الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات