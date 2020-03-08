المركز الانطاكي الارثوذكسي: لم يسجل يوما في الكنيسة وعلى مر التاريخ اي عدوى اثر التناول بالملعقة

اشار المركز الانطاكي الارثوذكسي في ​تقرير​ تلفزيوني قصير حول الخوف من انتقال عدوى فيروس "كورونا" اثر التناول بالملعقة خلال القداس، الى انه "لم يسجل يوما في الكنيسة وعلى مر التاريخ اي عدوى في هذا الاطار، والكثير من الاطباء والعاملين في الحقل الطبي والابحاث يتناولون من ​المعلقة​ وبينهم مطارنة وكهنة وشمامسة.

اضاف التقرير من هنا نقول "من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه، هو خبز ​الحياة​ النازل من السماء كي ياكل منه ​الانسان​ ولا يموت".