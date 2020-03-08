هاشم: على امل ان يكون عيدا حقيقيا وواقعيا عندما تصل المرأة الى حقوقها الإنسانية

وجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم المراة العالمي، تحية للمرأة اللبنانية في هذا اليوم، وعلى امل ان يكون عيدا حقيقيا وواقعيا عندما تصل المرأة الى حقوقها الإنسانية والوطنية انطلاقا وتأكيداً على مبادىء ​العدل​ والمساواة وبإقرار القوانين ذات الصلة.

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