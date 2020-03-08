شددت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ستريدا جعجع، في بيان، على أن "المرأة جزء لا ينفصل بأي حالٍ من الأحوال عن كيان المجتمع الكليّ، إنها إحدى المكونات الرئيسة للمجتمع لا بل تتعدى ذلك لتكون الأهم بين كل المكونات وقد شغلت عبر العصور حتى يومنا هذا أدواراً مهمّة، وكانت فاعلة ونشيطة في حركة الحياة الاجتماعية وتطوّرها، فهي بالإضافة إلى دورها كأم وتقديم الرعاية والحنان لعائلتها، كانت ولا تزال لها مساهمتها الفعّالة في تحريك العجلة الاقتصادية على المستويات كافة كما أن لها دور مركزي في القطاع التربويّ والمجالات القانونيّة والصحيّة والقضاء. هذا، من دون أن نغفل الدور السياسي الكبير الذي لعبته المرأة إن عبر اشتراع القوانين أم في تسيير الحركة السياسيّة".
ولفتت جعجع الى أن "المرأة اللبنانيّة التي لطالما كانت رياديّة ومقدامة في الميادين كافة، قد تجلت هذه السنة رياديّتها وجرأتها بأبهى صورها مع بروز دورها كثائرة فاعلة في الحركات الشعبيّة التي يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019، لا بل أكثر من ذلك، إنها مرّة جديدة تثبت المرأة اللبنانيّة فيها أنها ركن الزاوية في مجتمعنا وقادرة على التأثير به بشكل كبير كي لا نقل قيادته، لذا لها منا ألف تحيّة وتحيّة إكبار وإجلال لما تقوم به من دور في مكافحة الفساد وإرساء مبدأ حكم العدالة والقانون في مجتمعنا لبناء الجمهوريّة القويّة التي لطالما حلم بها جميع اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ستريدا جعجع: ألف تحيّة للمرأة لما تقوم به من دور في مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.