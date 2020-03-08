الحجار: قرار الحكومة وصف المشكلة لكنه لم يقدم الحل أي خطة للمعالجة

اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "قرار ​الحكومة​ البارحة تعليق دفع اليوروبوند وصّف المشكلة التي يعلمها ويدركها الجميع لكنه لم يقدم الحل أي خطة للمعالجة، يكفي انه لم يرد في قرارها بالأمس أي إشارة إلى ​الكهرباء​ وتسببها بـ ٤٧ مليار ​دولار​ أثخنت ​الدين العام​ لفهم عدم وجود رغبة وإرادة جدية في الإصلاح والتغيير". إضغط للمزيد

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