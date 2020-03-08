شريم: المرأة اللبنانية مدعوة الى لعب دورها الايجابي في هذه المرحلة الدقيقة

أعتبرت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في يوم المرأة العالمي كما في كل يوم المرأة ال​لبنان​ية مدعوة الى لعب دورها الايجابي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها وطننا وكلنا ثقة اننا باتحادنا رجالا ونساء سنعيد لبنان الى سابق عزه وتألقه".

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