القوات المسلحة المغربية: تسلمنا شحنة جديدة من راجمات الصواريخ الصيني AR2

أعلنت ​القوات​ المسلحة المغربية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انها "تسلمت شحنة جديدة من الأسلحة المتطورة، عبارة عن نظام راجمات ال​صواريخ​ الصيني AR2، والذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم ب​الصواريخ​ في ​العالم​"، مشيرة الى ان "هذا النظام عبارة عن مجموعة ​شاحنات​ ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائق الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أكثر من 150 كيلومتراً وهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعله من أقوى منظومات راجمات الصواريخ بالعالم".

ولفتت القوات الى ان "هذا ​السلاح​ يعد من أقوى أسلحة الردع في ترسانة ​القوات المسلحة​ المغربية، حيث إن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغم محملة بـ280 كلغم من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق".