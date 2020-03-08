الصحة المصرية: تدهور حالة أحد المصريين المصابين بفيروس "كورونا" الجديد

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في حديث تلفزيوني، عن "تدهور حالة أحد المصريين المصابين بفيروس "كورونا" الجديد"، مشيرة الى ان "المصاب اتى من صربيا مرورا بفرنسا، وهو الآن يخضع للعلاج"، موضحة ان "المصري المصاب بدأ علاجه منذ 29 شباط الماضي، لكن حالته لا تزال غير مستقرة، والوزارة تتابع تطورات الحالة عن كثب".
هذا وكان رئيس الوزارة المصري مصطفى مدبولي، أكد أن "مصدر بؤرة المرض في مصر، كان مراكب نيلية، وغير ذلك لا توجد بؤر، ولم تكن هناك إصابات إلا لثلاثة أشخاص، هم الصيني والكندي والمصري العائد من الخارج".
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