وزارة الصحة في سلوفينيا: إلغاء كل المناسبات العامة بسبب فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سلوفينيا​، "إلغاء كل المناسبات العامة التي تقام داخل أماكن مغلقة ويحضرها أكثر من 500 شخص وذلك بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى ان "هذا الحظر سيظل سارياً ما دام خطر انتشار الفيروس مستمرا".

هذا وأكدت السلطات في سلوفينيا "تسجيل حتى الآن 12 حالة إصابة بفيروس كورونا وأجرت اختبارات لنحو 800 شخص"، موضحة ان "معظم المصابين كانوا قد سافروا إلى ​إيطاليا​ قبل إجراء تحاليل طبية لهم".