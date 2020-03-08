أعلن المتحدث باسم المرشح الأفغاني للرئاسة عبد الله عبد الله، إنه "وجه دعوات إلى جميع المنظمات الوطنية والدولية وجرى إتمام جميع الاستعدادات اللازمة لحضور مراسم أداء اليمين الدستوري لحفل التنصيب المقرر إجرائه في كابول صباح الاثنين في ذات الوقت المحدد لحفل تنصيب اشرف غني.
هذا وأعلنت لجنة الانتخابات في شباط الماضي فوز غني بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول، لكن عبد الله أعلن أنه وحلفاءه فازوا في الانتخابات وأصر على أنه سيشكل حكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم المرشح الأفغاني للرئاسة عبد الله: وجهنا دعوات لحضور مراسم أداء اليمين الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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