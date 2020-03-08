عبد اللهيان: الخزانة الأميركية لا تسمح بنقل الأدوية التي اشترتها إيران لعلاج المرضى بكورونا

أعلن مساعد رئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني للشؤون الخارجية ​حسين أمير عبد اللهيان​، في بيان ان "وزارة الخزانة الأميركية لا تسمح بنقل الأدوية والمعدات الطبية التي اشترتها إيران لعلاج المرضى المصابين بكورونا على اراضيها، ومن الواضح أن المسؤولين الأميركيين يكذبون، ولا يوجد تعليق للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران لاعتبارات إنسانية كما يقولون، ولقد استهدفوا إيران والشعب الإيراني عبر هذه الطريقة".

هذا وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "استعداد ​الولايات المتحدة​ لمساعدة إيران في مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، في حال قبلت ​طهران​ بذلك".