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الصحة السعودية تدعو القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان لعزل أنفسهم مدة أسبوعين

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أعلنت ​وزارة الصحة ​، في بيان إنه "يجب على من كان في ​إيطاليا​ و​كوريا الجنوبية​ ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى ب​فيروس كورونا​ الجديد، ونظرا لتزايد ​حالات​ الإصابة به".

ولفتت الوزارة، الى أنه "يجب كذلك على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته"، داعية "الأشخاص الذين زاروا أي دولة من الدول الأربع وظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أن يبادروا بالاتصال بالسلطات".

هذا وسجلت السعودية، يوم امس "إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما لامرأة جاءت من ​إيران​ عبر ​البحرين​ والأخرى لإمرأة وصلت إلى السعودية من ​العراق​ عبر ​الإمارات​، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 7 حالات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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