الصحة السعودية تدعو القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان لعزل أنفسهم مدة أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان إنه "يجب على من كان في إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد، ونظرا لتزايد حالات الإصابة به".
ولفتت الوزارة، الى أنه "يجب كذلك على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته"، داعية "الأشخاص الذين زاروا أي دولة من الدول الأربع وظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أن يبادروا بالاتصال بالسلطات".
هذا وسجلت السعودية، يوم امس "إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما لامرأة جاءت من إيران عبر البحرين والأخرى لإمرأة وصلت إلى السعودية من العراق عبر الإمارات، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 7 حالات.
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