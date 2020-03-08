تشخيص إصابة ثالثة بفيروس كورونا لشخص شارك في مؤتمر أيباك الخاص باللوبي اليهودي

شخصت الجهات الطبية الأميركية، فجر اليوم، إصابة ثالثة بفيروس كورونا لشخص شارك في مؤتمر أيباك الخاص باللوبي اليهودي المؤيد لإسرائيل وفي اشنطن.
ورجحت السلطات في لوس أنجلوس أن الشخص المصاب ربما تعرض للفيروس في المؤتمر نفسه. كما نقل ذلك موقع يديعوت أحرونوت.
وحضر المؤتمر الآلاف من الأشخاص الأسبوع الماضي، في نيويورك. حيث طلب ممن حضروه في حال شعروا بأعراض المرض بعزل أنفسهم فورًا والتواصل مع الجهات الطبية المختصة.
وبحسب الموقع العبري، فإن هذا المؤتمر عقد بحضور شخصيات إسرائيلية وأميركية بارزة، من بينها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس.
وحضره من الجانب الإسرائيلي، رون درمير السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، وداني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة وشخصيات يهودية من العالم.
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