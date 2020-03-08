السطات الايطالية: إغلاق القطاعات في شمال البلاد بمحاولة لاحتواء كورونا

أعلنت السطات الايطالية "فرض إغلاق فعلي لقطاعات من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة المالية ​ميلانو​ وذلك في محاولة جديدة لاحتواء تفشي ​فيروس كورونا​".

هذا ووقع رئيس الوزراء ​جوزيبي كونتي​، في وقت سابق على "قرارات تشديد القيود التي لا يسبق لها مثيل لتصبح قانونا يؤثر على نحو 16 مليون شخص ويستمر العمل به حتى الثالث من نيسان المقبل، وتتضمن الإجراءات الصارمة ​الجديدة​ أوامر للناس بعدم الدخول أو الخروج من منطقة لومباردي، أكثر المناطق الإيطالية ثراء، وكذلك 14 مقاطعة في أربع مناطق أخرى بما في ذلك مدن ​البندقية​ ومودينا وبارما وبياتشنسا وريدجيو إميليا وريميني".

هذا وسيتم إغلاق كل المتاحف وصالات الألعاب والمراكز الثقافية ومنتجعات التزلج وحمامات ​السباحة​ في المناطق المستهدفة كما ستلغي السلطات إجازات العاملين في مجال ​الصحة​ حيث ترزح ​المستشفيات​ الإيطالية تحت الضغط بسبب الفيروس.