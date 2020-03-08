اشار الرئيس ميشال عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم العالمي للمرأة، الى اننا "نستذكر جميع النساء اللواتي كن ضحايا لمجتمعٍ او لعنفٍ او لظلم قانون. ونؤكد ان اول خطوة على طريق رفع الغبن عن المرأة في لبنان وإزالة الفوارق بينها وبين الرجل تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية يحترم جميع مواد شرعة حقوق الإنسان".
واكد الرئيس عون انه "لا شك ان قانون موحّد للأحوال الشخصية في لبنان يشكّل ايضاً اول خطوة حقيقية نحو توحيد فعلي للمجتمع وللوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر عون: اول خطوة على طريق رفع الغبن عن المرأة في لبنان تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.