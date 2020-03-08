عون: اول خطوة على طريق رفع الغبن عن المرأة في لبنان تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية

اشار ​الرئيس ميشال عون​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ​اليوم العالمي للمرأة​، الى اننا "نستذكر جميع النساء اللواتي كن ​ضحايا​ لمجتمعٍ او لعنفٍ او لظلم قانون. ونؤكد ان اول خطوة على طريق رفع الغبن عن ​المرأة​ في ​لبنان​ وإزالة الفوارق بينها وبين الرجل تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية يحترم جميع مواد شرعة حقوق الإنسان".

واكد الرئيس عون انه "لا شك ان قانون موحّد للأحوال الشخصية في لبنان يشكّل ايضاً اول خطوة حقيقية نحو توحيد فعلي للمجتمع وللوطن".