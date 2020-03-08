دعموش: حزب الله يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوند وندعو الى التعاون معها

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ علي دعموش على أن "المطلوب هو تعزيز العمل على مستويين لمواجهة أخطار فيروس الكورونا، على مستويي ​الدولة​ والشعب. فعلى مستوى الدولة يجب اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية لمواجهة خطر انتشار هذا المرض والتدقيق في حال المسافرين القادمين من بلدان لم تعترف حكوماتها حتى الآن أنها موبؤة وهي موبؤة، فالحالات التي تسربت إلى ​لبنان​ خلال اليومين الماضيين، جاءت من بلدان غير مصنفة على انها موبوءة كما أعلن ​وزير الصحة​ أمس، وهذا يتطلب درجة عالية من الاحتياط والانتباه والتدقيق والمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة و​المستشفيات​".



وخلال احتفال في حسينية بلدة ديرقانون النهر الجنوبية، رأى أن "قرار ​الحكومة​ عدم دفع المستحقات وإعادة هيكلة الدين، هو أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم إيجاد حلول لتوفير السيولة، قد يؤدي إلى الافلاس والتوجه نحو ​صندوق النقد الدولي​ والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين للمساعدة"، متسائلا: "هل يتحمل لبنان و​اللبنانيون​ شروط صندوق النقد الدولي إذا أصر عليها؟".

ولفت إلى أن "صندوق النقد الدولي لديه شروط للمساعدة، وشروطه لا يتحملها ​الشعب اللبناني​، والتي منها رفع ​الضريبة​ إلى ال20 في المئة، بيع أملاك الدولة، خصخصة المؤسسات، تحرير ​الليرة​ وما إلى ذلك، فهل يتحمل اللبنانيون زيادة الضريبة؟ أحدث اللبنانيون ثورة عندما أراد الوزير السابق للاتصالات وضع رسوم على الواتسآب، فماذا سيصنعون إذا فرضت عليهم ضريبة العشرين في المئة أو فقد بعضهم وظيفته في الدولة؟". وقال: "عندما أعلنا أننا لسنا مع التوجه نحو صندوق النقد الدولي، فتح البعض أبواق الإعلام علينا، مع أننا لسنا ضد صندوق النقد الدولي كمؤسسة مالية، ولكن نحن ضد وضع لبنان تحت وصاية الصندوق الدولي وإملاءاته وشروطه، تماما كما أننا ضد وصاية أي جهة دولية أو اقليمية على لبنان، لأننا لا نريد لبلدنا أن يفقد سيادته وقراره الوطني تحت ضغط ​الأزمة​ المالية والاقتصادية، في الوقت الذي توجد حلول تمنع الانهيار ولا تؤدي إلى رهن البلد لأي جهة، ولا تحمل الشعب أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، وهي تحتاج إلى إرادة وتفاهمات وطنية وقرارات جريئة".

وأضاف: "إن حزب الله يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوند، وندعو كل القوى السياسية والشعب إلى التضامن معها، ودعم موقفها، والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيدا من التهويل والابتزاز". وأكد أن "حزب الله مع الحكومة في برنامجها الاصلاحي وفي سعيها لإيجاد الحلول الممكنة التي لا تؤدي إلى إجراءات على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتقدم مصلحة المودعين اللبنانيين على أطماع ​المصارف​ وجشعها، وتبحث عن المساعدات التي لا تؤدي إلى رهن البلد ومصادرة قراره الوطني".

وشدد على أن "المطلوب من الجميع أن يتعامل مع الحكومة بروح المسؤولية الوطنية، وأن يساعدها على إيجاد الحلول وإعادة تنظيم ​الوضع المالي​ والاقتصادي بما يحفظ مصالح الشعب، بدلا من توجيه السهام لها والإساءة اليها وعرقلة عملها، لأن أي محاولة لعرقلة عمل الحكومة، لن تكون في مصلحة لبنان، وستؤدي إلى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يضر بجميع اللبنانيين".

