امتنعت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد عن المشاركة بفعالية احتفالية لكونغريس البلاد ، بسبب انتظارها نتائج تحليل أجرته بخصوص إصابتها من عدمها بفيروس كورونا بعد عودتها من واشنطن.
وقال مستشار الرئيسة :" كان من المفترض مشاركتها في فعالية مخصصة للذكرى الـ30 لكونغرس البلاد ولكنها آثرت عدم المشاركة لأن نتيجة تحليل الكورونا لم تصدر بعد".
ووفقا لمستشار الرئاسة ، في بداية الأسبوع ، شاركت كاليولايد في كونغرس اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة في واشنطن. وقال منظمو الحدث يوم الجمعة إنه تم العثور على فيروس الكورونا لدى اثنين من المشاركين في المؤتمر.
جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى كاليولايد ، حضر المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.
المصدر: التلفزيون الإستوني الرسمي ERR
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة إستونيا تنتظر نتيجة فحص الإصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.