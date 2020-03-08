دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بايدن يحذر من معركة "حمام دم" مع ساندرز قبل الجولة القادمة من الانتخابات

ديترويت/لوس انجليس (رويترز) - ينظم المرشحان الديمقراطيان للرئاسة الأمريكية جو بايدن وبيرني ساندرز حملات انتخابية في الغرب الأوسط يوم السبت إذ يستعدان لمواجهة حاسمة في ولايتي ميشيجان وميزوري، فضلا عن أربع منافسات أخرى بعد أيام.

وكان ساندرز (78 عاما) حتى وقت قريب هو المتصدر في سباق الحزب لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه يتخلف الآن على مستوى المندوبين ولا أمل لديه في استعادة الزخم بعد أن تلقى بايدن (77 عاما) دفعة من شخصيات بمؤسسة الحزب بعد أدائه القوي يوم "الثلاثاء الكبير".

وبعدما كثف ساندرز، الذي يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، هجماته على بايدن يوم الجمعة، عبر بايدن عن قلقه أمام حشد أثناء فعالية لجمع التبرعات في بيثيسدا بولاية ماريلاند من أن تتحول المنافسة مع ساندرز إلى معركة قبيحة.

وقال "ما لا يمكن أن ندعه يحدث هو أن تتحول هذه الانتخابات التمهيدية إلى حمام دم... لا يمكننا تمزيق هذا الحزب وإعادة انتخاب ترامب". وأضاف في كلمة عبر الهاتف أمام الحشد في بيثيسدا "علينا أن نركز على الهدف".

وهناك مواجهة بين بايدن وساندرز يوم الثلاثاء في ولايات إيداهو ومسيسبي وميزوري وواشنطن ونورث داكوتا وميشيجان، لكن الفوز الكبير لبايدن في ولاية ميشيجان الغنية بالمندوبين من شأنه أن يوجه ضربة قاصمة لآمال ساندرز في أن يصبح مرشح الحزب.

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ومنذ فوز بايدن الكبير في ساوث كارولاينا في 29 فبراير شباط، فإنه يحظى بمؤازرة الجناح المعتدل للحزب الديمقراطي من أجل وقف مسعى ساندرز للفوز بالترشيح. وأعلنت حملة بايدن يوم السبت عن حصوله على تأييد جديد من أكثر من 60 مشرعا ديمقراطيا من ميزوري.

وميزوري واحدة من ست ولايات سيتم بها التصويت يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن ينظم بايدن مؤتمرين انتخابيين يوم السبت. وأعلن جاي نيكسون، الحاكم الديمقراطي السابق للولاية، تأييده لبايدن وحشد وراءه نحو 68 من مسؤولي الولاية لتعزيز هذا الدعم. وكان من بينهم من مسؤولين حاليين وسابقين بالولاية وقضاة وقيادات محلية.

ومن المقرر أن ينظم بايدن يوم السبت مؤتمريه في ميزوري بمدينتي سانت لويس وكانساس.

كما يبدأ ساندرز يوم السبت حملات في ولاية ميشيجان التي تعد ساحة حاسمة للمعركة الانتخابية إذ يوجد بها 125 من أصل 1991 مندوبا يتعين كسب تأييدهم للفوز بترشيح الحزب.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)