شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 21 طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أزمات صناعة الدواء وخدمة الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، 21 طلب إحاطة مقدم من النواب، موجهة للحكومة، بشأن تدهور خدمة الإسعاف، ومشكلات منظومة الدواء، حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن توفير الإسعاف الطائر بمحافظة البحر الأحمر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن تدهور خدمة الإسعاف على مستوى الجمهورية خصوصاً محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن الصيانة التي تمت لسيارات القوافل الطبية داخل مستشفى الطور العام مما أثر على المواطنين والمرضى.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن عدم التنسيق بين اللوائح والقوانين واستخدام روح القانون بمرفق الإسعاف بجنوب سيناء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن عدم وجود نقطة إسعاف داخل مدينة صان الحجر – محافظة الشرقية.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عملية التنسيق بالنسبة للإسعاف خاصة بمنطقة وادي النطرون، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن توفير عدد 10 سيارات إسعاف لكل وحدة محلية بكفر الدوار، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن عدم وضع سيارة إسعاف في قرية السرارية – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

Advertisements

ويتناول اجتماع لجنة الشئون الصحية، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن نقص أدوية علاج مرضى الغدة الدرقية دون تدخل من وزارة الصحة والسكان، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سماح سعد، بشأن نقص دواء L-THYROXINE)) الخاص بعلاج ضعف إفراز هرمون الغدة الدرقية، وعدم فاعلية الدواء إن وجد، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف، بشأن وجود أدوية مغشوشة بالسوق وتداولها بفترة طويلة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت موسى الشرقاوي، بشأن حق الصيدلي في التبليغ بصاحب صيدلية أو مدير صيدلية بعد سنة من التخرج دون التقيد بالتكليف، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مايسة عطوة، بشأن بيع مصل أنفلونزا الخنازير من جهات أخرى غير وزارة الصحة والسكان، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن المعوقات الموجودة أمام تصدير الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية المنتجة في المصانع المصرية.

وتشمل أيضاً، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن مشاكل شركات الأدوية وتوقف الإنتاج، ما أدى إلى وجود نقص شديد في بعض الأدوية وتوقف جزئي في بعض الشركات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد حساسين، بشأن نقص الأدوية الهامة بالأسواق، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد حساسين، بشأن إصرار الأطباء على كتابة أدوية غير متوافرة بالسوق، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن وجود عجز في أدوية الطوارئ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن النقص الشديد في حقن جلطة المخ (Actilyse 50 mg Vial)، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن عدم استجابة الشركات المنتجة والمستوردة للدواء لتخفيض أسعار الدواء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن غلاء أسعار الأدوية بالصيدليات.