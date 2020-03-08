شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بانتخابات مجالس إدارات وعموميات مؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال، صباح اليوم الأحد، اللجان الانتخابية أمام الناخبين المشاركين فى العملية الانتخابية، حيث كانت الهيئة الوطنية للصحافة، قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً ، وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية بعد غدا الثلاثاء17 مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي..

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2020

Advertisements

- مؤسسة دار التحرير ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.

وقررت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، إجراء انتخابات مؤسسة أخبار اليوم في الفرع الرئيسي وكذلك فرع المؤسسة في 6 أكتوبر والإسكندرية، تيسيراً على العاملين لمباشرة حقوقهم في الانتخابات المقررة قانوناً واختيار ممثليهم في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.