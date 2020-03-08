شكرا لقرائتكم خبر عن 36 طلبا أمام البرلمان اليوم لتحديد موعد مناقشتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد، موعد مناقشة 36 طلب مناقشة مقدم من النواب، لاستيضاح رأى الحكومة فى موضوعات تهم المواطنين، ومن المنتظر أن يفوض المجلس مكتبه فى تحديد الموعد، حيث تشمل الطلبات الآتى:

1- طلب مقدم من النائب فايز بركات وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لمباني وأراضي هيئة الأوقاف.

2- طلب مقدم من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع خطوط الضغط العالي على مستوى الجمهورية وخاصة بقرى مركز ومدينة بنها.

3- طلب مقدم من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد وتأثيث مكاتب البريد.

4-طلب مقدم من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم النوادي الرياضية بالأجهزة الرياضية.

5-طلب مقدم من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم مراكز الشباب بالأجهزة الرياضية.

6- طلب مقدم من النائب سامح فتحي حبيب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توسعة محطات المعالجة وخاصة محطة مركز بسيون محافظة الغربية لضم ستة قرى لشبكة الصرف الصحي.

7-طلب مقدم من النائب سامح فتحي حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغازالطبيعي وخاصة لمركز ومدينة بسيون محافظة الغربية.

8-طلب مقدم من النائب سامح فتحي حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ازدواج الطرق وخاصة طريق طنطا – بسيون – دسوق.

9-طلب مقدم من النائب سامح فتحي حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الصرف الصحي وخاصة لقرى محافظة الغربية.

10-طلب مقدم من النائب سامح فتحي حبيب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل المستشفيات العامة والمركزية وخاصة مستشفى الصدر بمركز بسيون محافظة الغربية.

11-طلب مقدم من النائب سامح فتحي حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الأراضي البور والمباني القديمة غير المستغلة الواقعة فى نطاق الحيز العمراني أو المتخللات لإقامة مشروعات خدمية بالمدن والقرى وخاصة في محافظة الغربية مثل مجمع مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب ومحطات معالجة للصرف الصحي.

12-طلب مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة، بشأن زيادة مرتبات الأطباء البشريين.

13- طلب مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء مدارس التمريض بالمستشفيات لسد العجز في أعداد هيئة التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية.

14-طلب مقدم من النائبة إلهام المنشاوي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة.

15- طلب مقدم من النائب محمد سعد تمراز وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج وخاصة شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار لتلافي انهيارها وسوءأوضاع العمالة بها.

16- طلب مقدم من النائب عامر الحناوي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير إنتاجية الأسماك ببحيرة السد العالي.

17-طلب مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل مياه الشرب للمدن والمراكز والقرى وخاصة لقرى مركز سمالوط محافظة المنيا.

18-طلب مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة نقص الحضانات في المستشفيات العامة وخاصة بمركز سمالوط محافظة المنيا.

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19-طلب مقدم من النائب عفيفي كامل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الشبكات الكهربائية المعلقة إلى شبكات أرضية.

20- طلب مقدم من النائب رضا البلتاجي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد شبكات وبالوعات الصرف الصحي.

21- طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من زيادة كثافة التلاميذ في الفصول الدراسية.

22- طلب مقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المصانع.

23- طلب مقدم من النائب عبد الباقي تركيا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن شراء الأراضي لصالح صندوق الخدمات بالمحافظات لإقامة مشروعات تنموية وخدمية.

24 طلب مقدم من النائب جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وإنارة الطرق المظلمة.

25- طلب مقدم من النائب جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفيق أوضاع أصحاب المحلات المؤجرة من مجالس المدن والهيئة العامة للأوقاف.

26-طلب مقدم من النائب جمال كوش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء محطات جديدة للمياه بالمدن والقرى.

27-طلب مقدم من النائب محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المياه للترع وخاصة لترعة الانطلاق بمركز بدر محافظة البحيرة لري الأراضي الزراعية.

28-طلب مقدم من النائب محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الأضرار الصحية الناجمة عن أبراج وشبكات المحمول.

29-طلب مقدم من النائب محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أملاك الدولة غير المستغلة في مشروعات النفع العام.

30-طلب مقدم من النائب محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية.

31-طلب مقدم من النائب محمد عمارة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية.

32-طلب مقدم من النائب محمد الغول وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنشيط ودعم الصادرات المصرية في ظل انخفاض الصادرات الصينية.

33-طلب مقدم من النائب محمد الغول وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نقل ملكية بعض المستحضرات الطبية المملو كة للشركات القابضة بترخيص من الشركات الأجنبية إلى شركات اخرى

34-طلب مقدم من النائب خالد العراقي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة مياه الأمطاروكيفية تصريفها.

35-طلب مقدم من النائب محمد حبيب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات مركزية تخضع لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

36- طلب مقدم من النائب محمد حبيب وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير شبكة الطرق الداخلية.