السياحة والآثار: وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى هرم خفرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تسلق شاب مصري، هرم خفرع الثاني بمنطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم الأحد، ملقيا بنفسه من أعلاه، موديا بحياته.
وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي، منذ قليل، إنه تم إحالة الواقعة للنيابة و جاري إجراء التحقيقات اللازمة.
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