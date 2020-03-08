بنظام الأجر.. "الأوقاف" تعلن حاجتها لوظائف في عدد من التخصصات (الأوراق والشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل التخصصات التالية، بنظام الأجر مقابل العمل.

وفيما يلي قائمة، بالواظائف المطلوبة، وشروطها وتفاصيلها:

• أولاً: الوظائف التخصصية الهندسية:

1. عدد (50) مهندس (مدني).

2. عدد (50) مهندس (عمارة).

3. عدد (15) مهندس (كهرباء).

4. عدد (5) مهندسين (ميكانيكا).

5. عدد (100) مهندس (اتصالات).

6. عدد (100) أخصائي (نظم معلومات).

7. عدد (200) بكالوريوس (تجارة).

8. عدد (5) فنيين (كهرباء) مؤهل فني متوسط.

9. عدد (5) فنيين (ميكانيكا) مؤهل فني متوسط.

10. عدد (50) سائقًا (حاصل على رخصة مهنية درجة ثالثة على الأقل).

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• الشروط العامة:

1. أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالنسبة للوظائف من ( الأول وحتى السابع ) ومؤهل متوسط مناسب بالنسبة للوظائف الفنية ( الثامن والتاسع ).

2. أن يقبل العمل بأي جهة تراها الوزارة لمصلحة العمل.

3. أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

4. أن لا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة عند الإعلان.

مع التأكيد على أن العمل بنظام الاستعانة ( أجر مقابل عمل) لا يزيد عن أحد عشر شهرًا في العام المالي الواحد ، ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائــــم أو خلافه.

• المستندات المطلوبة:

1. المؤهل الدراسي.

2. شهادة القيد في نقابة المهندسين (بالنسبة للوظائف الهندسية).

3. شهادة الميلاد (رقم قومي).

4. صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

5. الموقف من التجنيد (بالنسبة للذكور).

6. رخصة قيادة مهنية سارية.