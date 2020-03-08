"التخصيص ماشي بنظام".. كيف يتم تحديد العمارات والأولوية في مشروع الإسكان الاجتماعي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يوجه الحاجزون في مشروع الإسكان الاجتماعي، عددًا من الأسئلة حول الأولويات التي تحدد حصول المتقدم على شقة، وطريقة تخصيص العمارات والأدوار بعد الانتهاء من الإجراءات البنكية وسداد دفعة الاستلام، في مشروع الإسكان الاجتماعي.

مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قالت إن هناك أولويات لتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي يتم تطبيقها بشرط واحد.

وأضافت: "شرط تطبيق الأولوية حال زيادة عدد المتقدمين لحجز شقق الإسكان في مدينة معينة، عن عدد الشقق الموجودة في المدينة"، مؤكدة أن الأولوية الأولى في الحصول على الشقة للأسرة التي تعول، تليها الأسرة التي لا تعول، يليها الأعزب.

وأوضت أنه في جميع المراحل يتم تحديد الأولوية طبقًا للأصغر سنًا، ومن الممكن أن يتحول المتقدم لأقرب مدينة جديدة متوفر فيها وحدات.

وعن تخصيص العمارات والأدوار، قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تخصيص العمارات والأدوار ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي يتم بشكل إلكتروني وعشوائي، حيث لا يتدخل في عمليات الاختيار أي عنصر بشري ولا يمكن التلاعب في النتائج.

وأضاف عباس لـ"الخليج 365"، أن تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي قائم على شروط وقواعد، كما أن الهدف من المشروع توفير سكن مناسب للمواطنين، قائلًا: "لكن لو فتحنا باب أن المواطن هو اللي يختار الدور ومكان الشقة المشروع هيفشل بالكامل، مفيش حد خد شقة كدا أو كدا.. التخصيص ماشي بنظام".

وأكد نائب وزير الإسكان، أن تحديد أرقام العمارات والأدوار، يتم من خلال برنامج إلكتروني يضم أسماء المستحقين، ويجري القرعة بينها بطريقة ثابتة على كافة المدن والمحافظات، حيث يتم تسكين الحاجزين في الشقق جاهزة التسليم، وبالتالي لا يوجد أي تدخل بشري في الأمر، ولا يستطيع أي أحد اختيار شقة معينة لشخص محدد.

Advertisements

وأوضح عباس، أن الاستثناء الوحيد لتخصيص الأدوار في مشروع الإسكان الاجتماعي، يتمثل في وجود إعاقة عند الحاجز تمنعه من الصعود للأدوار المتكررة، وبالتالي يمكنه تقديم طلب تغيرر الدور والحصول على شقة في الدور الأرضي.

وحتى الآن وصل حجم التمويل العقاري لحاجزي الإسكان الاجتماعي لأكثر من 27 مليار جنيه، عن طريق 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4,6 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 285 ألف أسرة.

ووصل عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي إلى مليون مواطن، حصل منهم 310 ألف عميل على وحدة سكنية يعيش بها الآن، بواقع أكثر من مليون مواطن، بينما وصل متوسط دخل المواطنين الحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعي 1600 جنيه، بحجم متوسط للتمويل العقاري للعميل الواحد بلغ حوالي 97.8 ألف جنيه، بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقاري (20 بنك و8 شركات تمويل عقاري).

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا للمستفيدين من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، يتراوح بين 5 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه حسب كل حالة متقدمة.

أقرا أيضًا:

- أسبقية التخصيص.. بدء حجز شقق "سكن مصر" غدا.. (أسعار ومساحات ومدن)

- أرخص شقة.. ما شروط وأوراق الحجز في الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي؟

- الدعم والأسعار والأقساط.. إجابات أهم 10 أسئلة بشأن شقق الإسكان الاجتماعي