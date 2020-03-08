محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب ا): أعلنت استراليا أنها سوف توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع بشأن حصولها على النفط الخام من احتياط النفط الاستراتيجي الأمريكي خلال أوقات الطوارئ. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن مكتب وزير الطاقة الاسترالي انجوس تايلور القول إن الوزير سوف يوقع الاتفاق خلال زيارته لأمريكا. وسوف يلتقى تايلور بنظيره الأمريكي دان برويليت بالإضافة لعدد من المسؤولين في قطاع النفط والغاز في تكساس. ويشار إلى أن استراليا لم تستطع أن تفى بمتطلبها المتعلق بامتلاكها مخزون من النفط لمدة 90 يوما ، وفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة لعام 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استراليا توقع اتفاقا مع أمريكا للحصول على النفط خلال أوقات الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.