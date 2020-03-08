مقتل مسئول أفغاني بارز واثنين من حراسه في هجوم مسلح بالعاصمة كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ:

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد مقتل عضو مجلس إقليم "لوجار" ناصر غيرات على يد مسلحين مجهولين بكابول.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - إن الحادث وقع في منطقة (كارت إي ناو) بالعاصمة كابول بعد أن غادر غيرات منزله، حيث قام مسلحون بفتح النار على سيارته، مشيرة إلى مقتل إثنين من حراسه أيضا.

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ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل، لكنها قالت إن الحادث قيد التحقيق.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".

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