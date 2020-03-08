محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ:
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد مقتل عضو مجلس إقليم "لوجار" ناصر غيرات على يد مسلحين مجهولين بكابول.
وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - إن الحادث وقع في منطقة (كارت إي ناو) بالعاصمة كابول بعد أن غادر غيرات منزله، حيث قام مسلحون بفتح النار على سيارته، مشيرة إلى مقتل إثنين من حراسه أيضا.
ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل، لكنها قالت إن الحادث قيد التحقيق.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسئول أفغاني بارز واثنين من حراسه في هجوم مسلح بالعاصمة كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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