سوزان تطلب خلع زوجها: "بيجبر بنات الجيران بارتداء الحجاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"بيجبر بنات الجيران على ارتداء الحجاب".. بهذه الكلمات تقدمت "سوزان. ع"، ممرضة بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس.

وقالت "سوزان"، 30 سنة، في دعواها التي حملت رقم 1770 لسنة 2019، إنها تزوجت من "إ. ح"، 33 سنة، وأنجبت منه طفلة عمرها عامين، لكنها تضايقت من حياتها معه بسبب أفعاله، فكل من يعرفه يبتعد عنه بسبب شدته وحدته في الكلام.

وأضافت مُقيمة الدعوى أن زوجها عاملها جيدًا خلال الأيام الأولى من الزواج وبعد إنجاب طفلتها تغير نهائياً وجعلنها ترتدى النقاب ومنعها من جلب مستلزماتها من السوق وطالبها بتوزيع ملابسها، وأجبر ابنتهما على ارتداء ملابس واسعة.

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وتابعت الزوجة: "وافقت على طبعه وظلت معه رغم الصعوبات حتى لا تدمر منزل الزوجية وتحتوي طفلتها"، موضحة أن زوجها لم يرحم فتيات الجيران والمتواجدات في المنطقة وحاول إجبارهم على ارتداء الحجاب.

تختتم " سوزان": "ضرب بعض الجيران زوجي وطالبوه بنقل إقامته من المنطقة، فلم يوافق ومن بعدها وهو في صراع مع الجيران ووصل الأمر لمنعه من النزول، لذلك قررت الانفصال عنه وطلب الطلق لكنه رفض وضربني أمام الجيران".

هربت السيدة الثلاثينية إلى منزل أهلها وأقامت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، لا تزال منظورة حتى الآن.