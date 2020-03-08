بالأسماء إصابة 14 طالبة باختناق في حريق بالمدينة الجامعية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي :

أصيبت ١٤ طالبة بجامعة الوادي الجديد، في الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد، الاختناق بعد اندلاع حريق محدود بالمدينة الجامعية، وجري نقلهن بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء ، هشام لطفى ، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد وصول ١٤ طالبة من المدينة الجامعية إلى مستشفى الخارجة العام نتيجة إصابتهن بالاختناق.

وكشف مصدر أنه أثناء تجهيز عدد من الطالبات للطعام ( نسيان إناء الزيت علي البوتوجاز)، اندلع حريق محدود، حاولن الطالبات بعدها السيطرة عليه وقمن بفتح أسطوانات الإطفاء لإخماد النيران، وهو ما تسبب في اختناقهن نتيجة استخدامه الطفاية.

Advertisements

وهرعت أكثر من 10 سيارات إسعاف وسيارات الحماية المدنية لمقر المدينة الجامعية للطالبات، وتم على الفور استدعاء أطباء الصدر والقلب والباطنة، وتم التعامل لسرعة إسعاف الطالبات، وجري اخماد الحريق .

وتبين إصابة كل من سماح مجاهد محمد ٢٠ سنة، نورهان محمد حسين ١٩ سنة، ساميه محمد يوسف ١٩ سنة، ايه زغلول محمد ١٩ سنة، فاطمه رافت موسي ٢٠سنة، ريهام عبد العزيز عبدالله ١٩سنة، ساره شعبان محمد ٢٠ سنة، مني عبد الرحمن محمد ٢٠سنة، ليلي كمال عبدالله ٢٠سنة، نورا خالد شاذلي ٢٠سنة، حنان منصور علي ٢٠سنة، وسام حسن عطا ٢٠سنة، امنيه سيد عبدالله ٢0سنة، دنيا محمد مصطفى ٢٠ سنة.

فيما انتقلت أجهزة الأمن إلى مستشفى الخارجة العام، تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.