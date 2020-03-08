لمواجهة “كورونا” ..السعودية تعلق الدراسة في القطيف لمدة اسبوعين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 09:18 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مارس 2020 09:18 صباحاً - مشاركة

أعلنت السعودية تعليق الدراسة بشكل مؤقت في محافظة القطيف شرقي المملكة، بدءا من الأحد ولمدة أسبوعين، على خلفية مساعيها لكبح انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن وزير التعليم قرر تعليق الدراسة مؤقتا في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف، وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة”.

وعقدت اللجنة المختصة في وزارة التعليم بمتابعة مستجدات “كورونا”، اجتماعا لتحديد إجراءات العمل بالقرار، واتخذت عدة قرارات متعلقة بسير التعليم عن بُعد من خلال منصة المدرسة الافتراضية وقناة “عين” التلفزيونية.

وسجلت السعودية حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، السبت، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 حالات.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن المملكة طلبت من الأشخاص الذين سافروا إلى لبنان أو مصر أو إيطاليا أو كوريا الجنوبية عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى المملكة.

وطلبت الوزارة من الأشخاص الذين زاروا أي دولة من الدول الأربع وظهرت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أن يبادروا بالاتصال بالسلطات.