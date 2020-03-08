كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يغلق 5 منافذ مع إيران بشكل تام بسبب انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، صباح اليوم الأحد، إغلاق 5 منافذ مع إيران بشكل تام بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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وكشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي، أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقف التبادل التجاري بشكل مؤقت، بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.

وقال إن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ فضلاً، ومنفذ طريبيل مع الأردن سيبقى مفتوحًا.