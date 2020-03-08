كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. انهيار فندق حجر صحي بالصين.. وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص على الأقل في أعقاب انهيار فندق، كان يستخدم كمرفق للحجر الصحي من فيروس كورونا، بمدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان.
وبحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، تمكن رجال الإنقاذ من إخراج 42 شخصًا من تحت الأنقاض، من بين 71 شخصا كانوا محاصرين في الفندق المنهار.
وكشفت وزارة الطوارئ الصينية، في بيان لها أن أربعة منهم لقوا مصرعهم، فيما أصيب خمسة منهم بإصابات ما بين حرجة أو خطيرة، مشيرة إلى أن تسعة أشخاص آخرين تمكنوا من الفرار من الفندق أثناء الانهيار.
ويذكر أن الفندق تم تحويله إلى منشأة للحجر الصحي وسط تفشي فيروس كورونا للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع مرضى الفيروس المؤكدين.
وتُظهر مقاطع مصورة عمال الإنقاذ يبحثون في حطام المبنى المنهار، بمقاطعة فوجيان، جنوبي البلاد.
وسجلت السلطات الصينية، في وقت سابق، 27 حالة وفاة و44 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.
All-out efforts are being carried out for the rescue at the hotel that collapsed in #Quanzhou to minimize casualties and prevent secondary accidents. Authorities also urged that a probe should be launched to investigate the cause for the collapse. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/fkdk16ErrF
All-out efforts are being carried out for the rescue at the hotel that collapsed in #Quanzhou to minimize casualties and prevent secondary accidents. Authorities also urged that a probe should be launched to investigate the cause for the collapse. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/fkdk16ErrF— Global Times (@globaltimesnews) March 7, 2020