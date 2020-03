كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. انهيار فندق حجر صحي بالصين.. وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، مقتل 4 أشخاص على الأقل في أعقاب انهيار فندق، كان يستخدم كمرفق للحجر الصحي من فيروس كورونا، بمدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان.

وبحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، تمكن رجال الإنقاذ من إخراج 42 شخصًا من تحت الأنقاض، من بين 71 شخصا كانوا محاصرين في الفندق المنهار.

وكشفت وزارة الطوارئ الصينية، في بيان لها أن أربعة منهم لقوا مصرعهم، فيما أصيب خمسة منهم بإصابات ما بين حرجة أو خطيرة، مشيرة إلى أن تسعة أشخاص آخرين تمكنوا من الفرار من الفندق أثناء الانهيار.

Advertisements

ويذكر أن الفندق تم تحويله إلى منشأة للحجر الصحي وسط تفشي فيروس كورونا للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع مرضى الفيروس المؤكدين.

وتُظهر مقاطع مصورة عمال الإنقاذ يبحثون في حطام المبنى المنهار، بمقاطعة فوجيان، جنوبي البلاد.

وسجلت السلطات الصينية، في وقت سابق، 27 حالة وفاة و44 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.