يوم المرأة العالمي: "نساؤنا جزء لا يتجزأ من جميع نضالات شعبنا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حيّت النائبة عن الجبهة في القائمة المشتركة، عايدة توما- سليمان، جميع النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، وقالت إنه "بمناسبة هذا اليوم أحيي جميع النساء، وأخص أولًا النساء العاملات اللواتي يضحين من أجل عائلاتهن وتأمين القوت اليومي. أحيي النساء العربيات واليهوديات، النساء مسلوبات المكانة القانونية، الأكاديميات، ربات الأسر وجميع النساء على اختلاف انتماءاتهن في هذه البلاد".

وأضافت أن "يوم المرأة العالمي هو يوم نضالي بامتياز، نقف فيه لنقيّم مكانة المرأة في المجتمع، دورها، وآليات النضال المستمر من أجل التحرر من كل أشكال الاضطهاد والعيش في مجتمع متساوٍ. هو يوم نقف فيه أمام النضالات التي خضناها ونشدّ الهمم للنضالات المستقبلية".

وأكدت: "أستطيع القول إننا قطعنا شوطًا كبيرًا رغم كل المعاناة والاضطهاد الواقع على نسائنا، لكن نساءنا بطلات قياديات. المرأة التي تتعرض للعنف وبالرغم من ذلك تقوم ببناء أسرتها وتربية جيل جديد هي امرأة بطلة. المرأة الأكاديمية التي تتقدم وتصل إلى أعلى الدرجات بالرغم من العقبات والصعوبات هي امرأة نفتخر بها. المرأة العاملة التي تسعى لقوت يومها وتعود إلى بيتها منهكة لتكمل مهامها هي امرأة جبارة قوية. لدينا نساء نفتخر بهن ونحن بحاجة لترجمة القوة والإنجازات الفردية والجماعية إلى قوة سياسية فعلية تستطيع أن تحدث تغييرًا بمنظومة المجتمع ومبناه الذكوري، وعلينا تقع مسؤولية أخذ هذا الدور".

وأشارت إلى أنه "صحيح أننا في الأسبوع الأخير قمنا بمضاعفة تمثيلنا البرلماني النسائي، لكن ذلك لا يكفي، ويجب دائمًا أن نسعى للأفضل من خلال الإيمان بقدرتنا على التغيير مهما كانت الظروف. الإنجازات التي وصلنا اليها ليست مفهومة ضمنًا أبدًا، فرضنا أنفسنا كقوة ونجحنا، وآلاف النساء اللواتي انخرطن في العمل في المعركة الانتخابية الأخيرة وخاصة في النقب أثبتن أننا طاقة سياسية يجب أن يتم استثمارها وهذه المرة اكتسبت زخما خاصا، ومن اليوم لا يمكن تجاهُلنا في أي نضال".

وختمت توما- سليمان بالقول: "نحن أمام عام محفوف بالمخاطر، وعلى ما يبدو أن أي حكومة قادمة ستأتي علينا بالمزيد من التحديات، وعلينا نحن أن نصمد وأن نكون جزءًا من معارك شعبنا من أجل المسكن، الحياة الكريمة، حماية بيوتنا، ضد الاحتلال، ومع شعبنا في كل النضالات التي يخوضها. ومن هنا أدعو كل امرأة أن تأخذ دورها في هذه المعركة".