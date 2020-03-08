الثامن من آذار: إطلاق مشروع "صحافيات لمواجهة العنف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أطلق مركز "إعلام" وجمعية" نساء ضد العنف" مشروع "صحافيات لمواجهة العنف"، الذي تشارك فيه مجموعة من الصحافيات والإعلاميات، العاملات في وسائل إعلامية مختلفة، لهن حضورهن المهني والمجتمعي والتأثير الإعلامي.

ويأتي هذا المشروع، الممول من قبل مؤسسة "هانس زايدل"، إثر ما يعاني منه المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل من ظاهرة العنف، التي تشكل خطرًا على النسيج الاجتماعي والترابط بين أبناء المجتمع، إذ تعمل عدة أطر ومؤسسات للحد ومكافحة ظواهر العنف في مجتمعنا بكل أشكاله ومن ضمنها العنف ضد النساء، حيث سُجلت 11 امرأة ضحية للعنف خلال العام 2019 وضحيتين منذ مطلع العام الحالي، ناهيك عن العنف اللفظي والجسدي الذي تتعرض له النساء، بالإضافة إلى التحرشات الجنسيّة التي تمس بهن وبكيانهن كنساء، وتثقل عليهن نفسيًا وتشكل خطرًا عليهن، سواء في أماكن العمل، التعليم، الأماكن العامة والمؤسسات المختلفة والتي يجب مواجهتها والكشف عنها.

ويرتكز المشروع على الفرضيّة أنّه وبالرغم من وجود بعض الأبحاث حول حقل الإعلام العربي الفلسطيني في إسرائيل، والتي كتبت في أغلبيتها خلال السنوات الأخيرة، فإن معظمها تطرق إلى وسائل الإعلام المختلفة من حيث المبنى ومن حيث النشأة والتطوّر التاريخي.

وتتطرّق بعض الأبحاث إلى ثقافة الاستهلاك الإعلامي في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، أو إلى تمثيل المجموعات الاجتماعية المختلفة مثل النساء أو القيادات في الأجندة الإعلامية العربية. ولم يجر أي بحث شامل ومستقل حول الصحافيّين والصحافيات العرب الفلسطينيّين في إسرائيل باعتبارهم مجموعة مهنية أو اجتماعية أو ثقافية، وأدائهم الوظيفي، وخاصةً مدى مساهمتهم في محاربة الآفات المجتمعية التي يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني وعلى رأسها العنف الذي بات يطال كل منزل تقريبًا، وعليه يأتي هذا المشروع إثر الهوة لخلق حراك تقوده الزميلات الصحافيات والإعلاميات لمواجهة ظاهرة العنف وأخذ دورٍ فعّال.

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وسيعمل مشروع "صحافيات لمواجهة العنف" على تنظيم لقاءات دورية للزميلات الصحافيات والإعلاميات، بمشاركة من "نساء ضد العنف" التي ستعمل على توجيه الزميلات، لرصد الصحافة العربية وإنتاج دليل للتغطية الإعلامية لظاهرة العنف عامة، والعنف ضد النساء خاصةً، وسيتم إطلاق الدليل في يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

وفي تعقيبٍ لها، قالت مديرة جمعية "نساء ضد العنف"، نائلة عواد: "إننا نعي أن للإعلام دور هام في التأثير على أجندة مجتمعنا، مؤسساتنا وبرامجنا، وعليه ارتأينا عقد هذه المساحة الحوارية مع صحافيات وإعلاميات قديرات ومؤثرات بهدف طرح ونقاش مدى تأثير الأجندة الصحفية في بلورة خطاب مناهض للعنف ضد النساء وعلى مدار أيام السنة وليس في المناسبات العامة، وخاصة الأيام العالمية 'يوم مناهضة العنف ضد النساء' المصادف 25 تشرين ثاني و'يوم المرأة العالمي 8 آذار'. كما سنناقش تجربتنا ورصيدنا في مكافحة العنف ضد النساء، دعمهن ومرافقتهن وكذلك نشاطنا ضد السياسات الاجتماعية والوزارية العنصرية تجاهنا كنساء من أجل رفع سقف الخطاب وتذويته على المستوى الإعلامي، الاجتماعي والجماهيري".

وقالت مديرة مركز "إعلام"، خلود مصالحة، إن "تفشي العنف ظاهرة مُقلقة جدًا، سبق وأن ناقشنا الموضوع مع الزملاء الصحافيين. هناك ادعاء أن للإعلام دور في تفشي الظاهرة من خلال التغطية الموسعة. يهدف هذا المشروع إلى رصد الإعلام، وبناء آليات للتعامل مع الظاهرة، من خلال أنسنتها ومن خلال التطرق أكثر إلى إسقاطاتها وليس فقط تغطيتها بصورة عينية".