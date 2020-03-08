السعودية تشن غارات على مواقع للحوثيين بالحديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ الطيران الحربي لتحالف السعودية والإمارات في الحرب على اليمين، سلسة غارات على عدة مواقع تابعة لجماعة الحوثي في مدينة الحديدة.

وقال التلفزيون الرسمي السعودي في ساعة متأخرة من مساء السبت إن التحالف السعودي الإماراتي نفذ "عملية نوعية" في مديرية الصليف بالحديدة غربي اليمن ضد أهداف لجماعة الحوثي.

وأضاف أن التحالف دمر مواقع "لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة، وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن طيران التحالف السعودي الإماراتي شن عددا من الغارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، دون بيان إن تسببت هذه الهجمات في أي خسائر مادية أو في الأرواح.

وقد اعتبر الحوثيون أن الغارات تشكل خرقا فاضحا لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي برعاية الأمم المتحدة.

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وفي سياق التطورات الميدانية، أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للقوات الحكومية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة"، في بيان، إن "مليشيات الحوثي حاولت التسلل، إلى بعض مواقع القوات الحكومية، في مديرية التحيتا".

وأضاف، أن القوات الحكومية تمكنت من قتل وإصابة العشرات من جماعة الحوثيين (لم يحدد عددهم)، أثناء تصديه لمحاولة التسلل، وأجبرتهم على التراجع والفرار.

وأشار المركز، إن القوات المشتركة تواصل استدراجها لمسلحي الحوثي، وتلحق بهم الخسائر المتتالية.