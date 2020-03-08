حالة الطقس: أجواء مستقرة والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي، أن ترتفع درجات الحرارة الارتفاع من جديد، اليوم الأحد، وتسود أجواء مستقرة تماما ودافئة إلى شديدة الدفء في مختلف المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية في وقت لاحق. ومن المتوقع أن تكسر الحرارة في القدس وكافة المناطق الجبلية حاجز 20 مئوية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات مئوية مع طقس مستقر ولكن مع هبوب للرياح الشرقية بشكل نشط، وتظهر في السماء سحب عالية في فترة الظهيرة حتى المساء.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومعتدلة ودافئة نسبيا في المناطق المنخفضة والساحلية، مع تواجد للسحب في السماء.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة نسبياً وسماء صافية في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية ليلا.

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في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الأجواء دافئة وربيعية في معظم المناطق نهاراً مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ورياح شمالية شرقية معظم الوقت.

وتتهيأ الفرصة تدريجيا إلى هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، وتشتد الهطولات الرعدية ليلا مع درجات حرارة دافئة حتى منتصف الليل.

وتنخفض درجات الحرارة بالاتجاه نحو ساعات الفجر والصباح مع رياح نشطة ومتقلبة الاتجاه لتصبح جنوبية غربية مع هبات قوية أحيانا.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الأجواء ماطرة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد أحيانا في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملموس في الجبال مع فرصة لزخات مطرية تتركز شمالا. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى جنوبية لاحقا.