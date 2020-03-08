مقتل 117 من مرتزقة أردوغان في ليبيا ووصول 150 إلى أوروبا

الأحد 8 مارس 2020

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، عن ارتفاع عدد قتلى المرتزقة خلال العمليات العسكرية في ليبيا إلى 117 شخصا، بالإضافة إلى فرار نحو 150 آخرين إلى أوروبا.



وأضاف المرصد السوري أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن بلغ نحو 4750 مسلحا، في حين أن عدد المسلحين الذي وصلوا إلى معسكرات التدريب في تركيا بلغ نحو 1900 شخص.

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وأوضح المرصد أن المرتزقة الذين سقطوا في ليبيا، قتلوا خلال اشتباكات على محاور "حي صلاح الدين" جنوب طرابلس، و"الرملة" قرب المطار، بالإضافة إلى "مشروع الهضبة" ومناطق أخرى في ليبيا، فيما يتم إسعاف المصابين بـ3 نقاط طبية؛ وهي "مصحة المشتل وقدور وغوط الشعال".

وأشار إلى أن القتلى ينتمون لفصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، وجميعها فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.