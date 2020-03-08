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شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الحكومية اليمنية توجّه ضربة موجعة للمليشيات الحوثية شمال الجوف والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
وجهت القوات الحكومية، ضربة موجعة لمليشيات الحوثي الانقلابية أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع للجيش في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.
ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله إن مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع القوات الحكومية في جبهتي الوجف والسليلة بمنطقة اليتمة بمديرية خب الشعف، إلا أن أفراد القوات الحكومية كانوا على معرفة بتفاصيل المحاولة وتعاملت معها بكفاءة عالية.
وذكر المصدر أن أفراد القوات الحكومية رصدوا تحركات المليشيات الانقلابية منذ بداية تحركاتها سواء من الجبال المحاذية للعقبة أو من المواقع الأخرى جنوب اليتمة، وانقضوا على تلك المجاميع في المكان المناسب واشتبكوا معها لنحو ١٤ ساعة سقط خلالها العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات القوات الحكومية.
وبالتزامن، أفاد المصدر بأن مقاتلات التحالف استهدف بغارتين تجمعات للمليشيات الإنقلابية في ذات المنطقة، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر الحوثي وتدمير أطقم وعربات تابعة لها.
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