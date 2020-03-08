مقتل قيادي بالشباب في غارة أمريكية جنوبي الصومال

الأحد 8 مارس 2020

أعلن الصومال، السبت، مقتل قائد عمليات حركة الشباب في كينيا، نتيجة غارة أمريكية بطائرة بدون طيار على مدينة ساكو في إقليم جوبا الوسطى بولاية جوبالاند جنوب الصومال الحدودية مع كينيا.



وقالت الحكومة في بيان "إن الغارة الأمريكية تمت في شهر فبراير الماضي وأسفرت عن مقتل القيادي".

وأوضحت "أن القيادي هو بشير محمد عضو المجلس التنفيذي لحركة الشباب، دون سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".

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وحسب إحصائيات فقد نفذت القوات الأمريكية 17 غارة جوية على أهداف ضد الحركة، منذ مطلع العام الجاري.

وتشن الحركة هجمات منذ سنوات في كينيا لدعمها الحكومة الصومالية، كما تقاتل من أجل السيطرة وفرض سيادتها في الصومال، الواقع بالقرن الأفريقي.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.

يشار إلى أن حركة الشباب مرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة وتشن هجمات منتظمة داخل الصومال.