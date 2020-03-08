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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن 15 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ15 غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بالمحافظة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
وتشهد مختلف جبهات المديرية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين
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