شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن 15 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل

الأحد 8 مارس 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ15 غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وتشهد مختلف جبهات المديرية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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