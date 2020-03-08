الضالع.. مليشيا الحوثي تداهم منظمة بدمت وتختطف موظفيها

الأحد 8 مارس 2020

أقدم مشرف حوثي وعدد من العناصر المسلحة، بينهم مسلحات حوثيات، على مداهمة مقر إحدى المنظمات العاملة في مدينة دمت، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وذكرت مصادر إعلامية، أن مسلحين على طقمين عسكريين تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية، اقتحموا، في وقت متأخر من مساء السبت، مقر مؤسسة "انطلق الآن للتنمية"، وسط مدينة دمت، ونهبوا جميع ما بداخل المؤسسة من أثاث وممتلكات.

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وبينت المصادر، أن مسلحي الحوثي، الذين تقدمهم المشرف بمدينة دمت، المتحوث "عمر المعرشي"، والحوثية "نادية هيلان"، اقتادوا العاملات إلى مركز دار القرآن، الذي تستخدمه المليشيا أحد معتقلاتها.

وطبقا للمصادر، تم احتجاز موظفات المؤسسة لساعات والتحقيق معهن، وافرج عنهن لاحقا.

وتمارس المليشيا مختلف طرق التضييق على المنظمات والمؤسسات والمنتديات، الخيرية والحقوقية، لغير عناصرها أو الموالين لها