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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعلن إصابة أحد جنوده في إيطاليا بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 8 مارس 2020
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، السبت، إصابة عنصر من البحرية يعمل في إيطاليا، بفيروس كورونا المستجد، في أول إصابة لعنصر عسكري أمريكي في أوروبا.
وجاء في بيان للقيادة العسكرية الأمريكية، في أوروبا، أن "مسؤولي الصحة العسكريين يجرون تحقيقاً معمقاً لمعرفة إن كان قد أصيب أفراد آخرون".
وأضاف البيان: "قد تتخذ إجراءات وقائية اعتماداً على نتائج التحقيق".
وأوضح البيان أن العنصر كان يعمل في نابولي، وهو "ملزم البقاء في منزله".
وتضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا 70 ألف عنصر عسكري ومدني، وتربطها علاقات بحلف شمال الأطلسي و51 دولة.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، أعلنت القوات الأمريكية في كوريا إصابة جندي (23 عاماً) بفيروس كورونا المستجد.
وإيطاليا وكوريا الجنوبية من بين أكثر البلدان تضرراً بفيروس كورونا المستجد المعروف علمياً بـ"كوفيد- 19".
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