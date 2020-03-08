التحالف العربي ينفذ عملية نوعية ضد أهداف حوثية

الأحد 8 مارس 2020

أعلن التحالف العربي عن تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الصليف غربي اليمن.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن "العملية أسفرت عن تدمير مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة في الصليف".

وأوضح "أن الأهداف المدمرة شكلت تهديدا لخطوط الملاحة البحرية في مضيق باب المندب".

وأكد أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، التي تبعد مسافة 2.1 كيلومتر من المواقع المستهدفة".

وأضاف أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا".

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وأشار إلى أن "هذه الخروقات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا لنصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة".

ولفت إلى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها للجهود السياسية كافة لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.

وكان المالكي أعلن في 4 مارس/آذار الجاري إحباط عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب شرق ميناء (نشطون) اليمني.

وأضاف أن التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديدا استراتيجيا للأمن العالمي، مع اتساعهم من المضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن، امتدادا لبحر العرب ومضيق هرمز.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية.

ودعت قيادة القوات المشتركة للتحالف الشركاء الدوليين بتوحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.