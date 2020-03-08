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إنهيار معدّل النمو في تركيا بسبب كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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إنهيار معدل النمو في تركيا بسبب كورونا

الأحد 8 مارس 2020

توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، بخفض معدلات النمو في تركيا لعام 2020، حسبما ذكر موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية.

 

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وتوقعت الوكالة انخفاض نسبة النمو في تركيا في العام الجاري من 3% إلى 2.5%، وذلك بعد أنباء عن انتشار لفيروس كورونا في تركيا.

 

وفي نهاية 2019، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، إبقاءها على التصنيف الائتماني لتركيا، كما هو دون أي تحديث لوضعه الحالي عند «b1»، أو تغيير نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي.

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