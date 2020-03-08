إجرام الحوثي سبب معاناة اليمن

الأحد 8 مارس 2020

ضيقت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، الخناق على أهالي الحديدة، بانتهاكاتها وجرائمها اليومية تجاه المدنيين.

القصف والتهجير والتشريد والقتل، مفردات تلخص معاناة الأهالي، أمام الإمعان الحوثي في الجرائم ضد الأبرياء.

ودأبت المليشيات الإجرامية على استهداف الأحياء والقرى السكنية، فمنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، كان لها نصيب من هذه الخروقات اليومية.

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حيث قصفت المليشيات القرى المأهولة بالسكان ومزارع المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة منها الثقيلة والمتوسطة.

وفي مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة استهدفت المليشيات الحوثية حي سكني ومزارع المواطنين بالقذائف المدفعية، كما اعتدت على حي كمران داخل مدينة الحديدة بقذائف المدفعية.

كما تعرضت مدينة التحيتا لعشرات الخروقات الحوثية، على رأسها قصف الأحياء السكنية بقذائف الهاون مسببة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.