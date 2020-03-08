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تركي المالكي: دمرنا 6 مواقع حوثية.. وضربات التحالف مشروعة
الأحد 8 مارس 2020
دمرت قوات التحالف العربي، فجر اليوم الأحد، 6 مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تستخدم للإعداد وتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية، التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن ضربات قوات التحالف العربي، جاءت بأهداف عسكرية مشروعة، في تتبع مليشيا الحوثي الإرهابية، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي بتجميعها الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.
وأضاف أن القوات المشتركة تقوم بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المشروعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن عملية جاءت بإجراءات وقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تبعد مسافة 2100 متر عن المواقع المستهدفة.
وأشار إلى السبب الرئيسي في معاداة قوات التحالف العربي، لمليشيا الحوثي الإرهابية، هو استمرارها في استخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد ونشر الألغام البحرية عشوائياً، من محافظة الحديدة.
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